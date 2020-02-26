Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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