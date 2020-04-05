Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Kabatepe-Gökçeada ve Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, kentte daha önce iptal edilen Bozcaada- Geyikli hattındaki seferlerle birlikte iki adaya ulaşım yarın tüm gün yapılamayacak.

Planlı diğer seferlerde aksama bulunmuyor.