Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi. Güney Marmara hattında, fırtına nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyurulurken, Bozcaada ilçesine de sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'da ilçesine saat 08.00 seferleri yapılamadı. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ile Geyikli'den saat 11.00 seferleri de iptal edildi.