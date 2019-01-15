Gökçeada- Kabatepe Hattında Karşılıklı Bir Sefer İptal Edildi
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı bir sefer iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı bir sefer iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ve Adalar
hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege
Denizi'nde zaman zaman etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattındaki diğer feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
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