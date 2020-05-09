Gökçeada'nın arıları ıslah ediliyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Arı Islah Projesi kapsamında, kraliçe arıların haftalık bakımı gerçekleştirildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Hatay, Kırşehir, Düzce, Kırklareli ve Çanakkale'de Arı Islah Projesi başlatıldı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği'nce geçen yıl başlatılan Gökçeada Arı Islah Projesi kapsamında, 150 kovandaki kraliçe arıların bakımı yapıldı. Gelecek yıl sona erecek proje kapsamında, üstün vasıflı kraliçe arı üretilmesi hedefleniyor. Arıların kışın bakımları aralıklarla yapılırken, ilkbaharda ise her hafta bakımları gerçekleştiriliyor. Arılara bakımları sırasında hırçınlık ve hijyen testinin yanı sıra verimli bal ölçümü yapılıyor. Testi geçen kraliçe arılar, diğer arılardan ayrılıyor.Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, Gökçeada'nın proje kapsamında damızlık üretim merkezi olduğunu belirterek, "Kraliçe arıların haftalık bakımını gerçekleştirdik. Projemiz 3 yıl sürecek. Bu yıl 2'nci yılı. Gelecek yıl projemiz sona erecek. Bu projeyle birlikte, üstün vasıflı kraliçe arı üretmeyi hedefliyoruz" dedi.