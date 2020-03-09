Gökçeada'nın coğrafi güzelliklerini bozan yapılar yıkıldı - Son Dakika
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Gökçeada'nın coğrafi güzelliklerini bozan yapılar yıkıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, adanın coğrafi güzelliklerini bozan, yapılması ve konulması yasak prefabrikler ile konteynerler yıkıldı.

Gökçeada'nın coğrafi güzelliklerini bozan yapılar yıkıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, adanın coğrafi güzelliklerini bozan, yapılması ve konulması yasak prefabrikler ile konteynerler yıkıldı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada, bir süre önce yaptıkları tespit çalışmalarının ardından Kuzu Limanı mevkisinde bulunan yasal olmayan yapılarla ilgili yıkım yaptıklarını belirtti.

Bu yapıların, ilçenin coğrafi güzelliklerini bozduğunu kaydeden Çetin, "Söz konusu mevkide bulunan ve tespit ettiğimiz bu yasal olmayan yapılaşmalardan bir tanesinin, hem kötü amaçlı kullanımının önüne geçmek hem de estetik olarak uygun olmamasından kaynaklı yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

Çetin, Gökçeada'ya zarar veren ve kötü bir görünüme neden olan bu tarzdaki yapılarla mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

İsmail Ünal, Çanakkale, Gökçeada, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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