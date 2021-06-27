Gökçeada'nın enerjisi kendine yetecek

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için Gökçeada'da 'Gökçeada Enerjin Yeter' projesini hayata geçirdi.

Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek proje kapsamında Gökçeada'da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Adadaki yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak olan Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek. Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede UEDAŞ'ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor.

UEDAŞ, Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak adına Gökçeada'da Gökçeada Enerjin Yeter projesini hayata geçirdi. Projenin açılış töreni UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş'in ev sahipliğinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, "Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AB destekli projemizin ana amacı karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişinin hızlandırılmasıdır. Gökçeada Enerjin Yeter projesiyle Gökçeada'ya enerji depolama tesisi kuruyoruz. Adada mevcutta çalışır durumda olan yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek. Böylelikle adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak" dedi.

PROJE 42 AYDA TAMAMLANACAK

Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede UEDAŞ'ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor. Toplam 7,2 milyon avroluk projenin yüzde 70'i Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek. Fransa'dan Marsilya Üniversitesi'nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması bekleniyor.

DİĞER PROJELERE ÖRNEK OLACAK

Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Gökçeada Enerjin Yeter projesi kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7 bin 260 abone faydalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada'da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye'deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya'daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından projenin paydaşları UEDAŞ, Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firmasının katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ ARAŞTIRMA HİBE PROGRAMI

Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon2020 Hibe Programı, insanlık tarihinin en yüksek bütçeli araştırma hibe programı olarak konumlanıyor. Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin iş birliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.

UEDAŞ HAKKINDA

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 01.09.2010 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding bünyesinde hizmetlerine başladı. Temel hizmet olarak; iletim noktalarından aldığı elektriği vatandaşlara perakende olarak dağıtmakla görevli olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin, çalışma esasları EPDK tarafından belirlendi. Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ; 35 bin 501 kilometrelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını geliştirme ve daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.