Gökçeada'nın Karadenizlileri güçlerini birleştirip zeytinyağı fabrikası kurdu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle 46 yıl önce Gökçeada'ya göç eden 61 ailenin üyeleri, güçlerini birleştirerek zeytinyağı fabrikası kurdu.

Memleketlerinden 1973 yılında Gökçeada'ya gelen aileler ilk etapta geçimlerini sağlamak için kooperatif kurup süt işledi.

Bir süre sonra bazı aileler bal ve peynir üretimine yöneldi, bazıları da devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Bu yıl adadaki iki zeytinyağı fabrikası kapanınca Azmi Nafi Uygun'un girişimleriyle yeniden bir araya gelen aileler, 175 bin avro yatırımla zeytinyağı fabrikası kurdu.

Fabrikanın kurulumu zeytin hasadının sonlarına doğru gerçekleştiğinden girişimciler, 20 günde 500 ton zeytin sıktı.

Fabrikanın işletmeciliğini üstlenen Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya göç ettiklerinde 9 yaşında olduğunu söyledi.

Yıllarca uğraştıkları tarım ve hayvancılıktan kopamadıklarını, eskiden mandıra olarak kullandıkları yeri zeytinyağı fabrikasına dönüştürdüklerini belirten Uygun, "Belki fabrikayı kurmakta biraz geç kaldık. Sadece 20 gün çalıştık. 20 gün zeytin sezonu için çok kısa ama bu süreçte 500 ton zeytin sıktık. Karşılığında 100 ton yağ elde ettik." dedi.

Uygun, fabrikanın kurulmasının Gökçeada'daki zeytin üreticilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Kaliteli yağ aldılar. İnşallah bundan sonra da işlerimizi geliştirip Gökçeada'da üreticilerimizin daha kaliteli yağ almasında neler yapabileceğimizi araştıracağız." diye konuştu.

"Yeni sezona hazırız"

Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını, bir yıl öncesinden sıkıma hazır olduklarını söyleyen Uygun, şöyle devam etti:

"Kalite bozulmasın diye zeytinleri günlük alacağız. Gökçeada'da zeytinler doğal ve ekolojik olduğundan, hiçbir ilaçlama ve kimyasal kullanılmadığından çok çabuk bozulabiliyor. Onun için zeytinlerimizi Gökçeada'da günlük sıkmamız, kasada toplamamız lazım. Herkes zeytinini günlük kasada getirecek. Günlük yağını pırıl pırıl alacak."

Gökçeada'da 170 bin zeytin ağacı bulunduğunu, sezonluk 200 bin ton zeytinyağı kapasitesi olduğunu anlatan Uygun, gelecek yıl üretimi 5-6 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Azmi Nafi Uygun, Gökçeada zeytininin özelliklerine ilişkin de "Gökçeada zeytininden olan zeytinyağı tereyağına benzer. Hem nefaseti çok farklıdır hem yoğunluğu çok farklıdır. Gökçeada zeytinyağına alışan bir insan, başka bir yörenin zeytinyağını yiyemez. Bizim zeytinyağımızın nefaseti ve kalitesi çok farklıdır, yeter ki bunu günübirlik işleyelim." dedi.

Fabrikanın günlük zeytin işleme kapasitesinin 80 ton olduğunu dile getiren Uygun, ürünün çekirdeğini de yakacak olarak kullanılmak üzere sattıklarını kaydetti.