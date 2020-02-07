Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi - Son Dakika

Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi

6 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tatlı sularda yaşayan 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edilerek, uluslararası literatüre kazandırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tatlı sularda yaşayan 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edilerek, uluslararası literatüre kazandırıldı.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Gökçeada'da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) bir grup akademisyen tarafından yeni canlı türlerine ilişkin çalışma yapıldı.

ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Serpil Odabaşı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ile Araştırma Görevlisi Dr. Seçil Acar'dan oluşan ekip, tatlı sulardaki çalışmalarını tamamladı.

Bilim Alıntı Endeksi (SCI) kapsamındaki uluslararası bir dergide yayımlanan makalede yer alan canlı türlerine, "Bythinella Gokceadaensis", "Grossuana Kayrae", "Pseudamnicola Cirikorum" ve "Pseudamnicola Radeae" isimleri verildi.

Proje 3,5 yıl sürdü

Dr. Serpil Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'nın, tatlı su sistemleri bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, Ege adaları arasında birinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunduğunu anlattı.

Odabaşı, "Deniz Bilimleri Fakültesinden hocaların da araştırmacı olarak katıldığı iç su ekosistemleri ile ilgili ortak bir proje yürüttük. Gökçeada, iç sular bakımından çok az çalışma yapılmış bir bölgemiz. O nedenle buralarda yeni tür kaydı yapmak, olabilirliği daha yüksek bir konu. Nitekim de öyle oldu. Çalışmamız sırasında 4 farklı sucul salyangoz türü belirlendi. Tespit ettiğimiz yeni canlı türleri ile ilgili makalemiz, SCI kapsamındaki uluslararası bir dergide yayımlandı." diye konuştu.

Projeye 2016 yılının temmuz ayında başladıklarını, örnekleme aşamasının 2018 sonbaharında tamamlandığını vurgulayan Odabaşı, "Bentik makro omurgasızlar dediğimizde, sucul solucanlar, kronomid larvaları ve diğer sucul böcekler, salyangozlar, midyeler aklımıza geliyor. Bütün makro omurgasızları örnekledik." ifadesini kullandı.

Odabaşı, araştırmalarında yer alan 36 istasyonun 18'inde, keşfettikleri türlere rastladıklarını, diğer istasyonlarda ise bentik makro omurgasız olarak sınıflandırılan başka canlılar bulunduğunu belirterek, "Tespit ettiğimiz yeni canlılar, Gökçeada tatlı su ekosistemi için ilk kayıt niteliğinde. Tatlı su sisteminde aynı zamanda örnekleme yaptığımız çevresel parametrelerine de baktık. Dolayısıyla ekolojik bir çalışma gerçekleştirildi. Bu, Gökçeada'da yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri." değerlendirmesini yaptı.

Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi

Seçil Acar, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]