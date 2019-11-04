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Gökçeada seferleri iptal

7 saat önce

Gökçeada seferleri iptalÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Gökçeada seferleri iptal

ÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Kuzey Ege'de görülen lodos fırtınası, Çanakkale'deki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yayımladığı açıklama ile bugün Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Çanakkale Boğaz hattında ve Geyikli- Bozcaada seferlerinde ise şuan için henüz bir aksama yaşanmıyor.

Gökçeada seferleri iptal

Çanakkale, Gökçeada, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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