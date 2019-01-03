Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde etkili olması beklenen poyraz nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ilçesinde etkili olması beklenen poyraz nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nde saatteki hızının 60 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle bugün Kabatepe- Gökçeada hattında 15.00- 20.00 saatleri ile Gökçeada- Kabatepe hattında 13.00- 18.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferlerin ise yapıldığı belirtildi.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti