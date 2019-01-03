Son Dakika Haberleri: Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

28 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde etkili olması beklenen poyraz nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde etkili olması beklenen poyraz nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 60 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle bugün Kabatepe- Gökçeada hattında 15.00- 20.00 saatleri ile Gökçeada- Kabatepe hattında 13.00- 18.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferlerin ise yapıldığı belirtildi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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