Son Dakika Haberleri: Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nden 4 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 09.00,15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:18 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel
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