Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada
ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nden 4 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 09.00,15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:18 Kaynak: DHA
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