Son Dakika Haberleri: Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi.

Kabatepe'den Gökçeada'ya seferi 14.00'de seferi yapılacak.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki diğer seferler ise normal devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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