Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli
55 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş firmasınca Gökçeada'ya bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 20.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğaz hattındaki seferler ise yapılabiliyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:58 Kaynak: DHA
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