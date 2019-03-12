Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş firmasınca Gökçeada'ya bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 20.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğaz hattındaki seferler ise yapılabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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