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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Gökçeada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, olumsuz hava şartları Kabatepe-Gökçeada seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, olumsuz hava şartları Kabatepe-Gökçeada seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş internet sayfasından yaptığı açıklamada, "6 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13: 00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15: 00 seferleri elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir. Hatlarımızda yoğunluk olması halinde adalar hattında ek seferler düzenlenmekte; Boğaz hattında ise seferlerimiz saatsiz olarak yapılmaktadır. Anlık sefer bilgisini 444 0 752 numaralı GESTAŞ İletişim Merkezi'nden 7/24 saat öğrenebilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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