Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

17 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


Ege Denizi, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:11 Kaynak: DHA
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