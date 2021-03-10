Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
10.03.2021 16:50
Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "11 Mart Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07: 00 ve 13: 00, Kabatepe'den ise saat 09: 00 ve 15: 00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı