Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2)

6 saat önce

GEYİKLİ HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2), System.String[]

GEYİKLİ HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasınca Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada- Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin saat 17.00'de, Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise saat 18.00'de yapılacağı belirtildi.


Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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