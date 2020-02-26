Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

BOZCAADA-GEYİKLİ HATTINDA SEFER İPTALİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu.