Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2)

6 saat önce

GEYİKLİ HATTINDA SEFER İPTALİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2), System.String[]

BOZCAADA-GEYİKLİ HATTINDA SEFER İPTALİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu.


Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:30 Kaynak: DHA
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