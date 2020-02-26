Gökçeada seferlerine fırtına engeli (3) - Son Dakika

Gökçeada seferlerine fırtına engeli (3)
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GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada'dan saat 07.00-13.00, Kabatepe'den saat 09.00-15.00 ile Bozcaada'dan 07.15-10.00 ile Geyikli'den saat 08.00-11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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