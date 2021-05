"Gökçeada Ürünleri Ankara'dan Tüm Türkiye'ye Yayılacak" - Son Dakika

-Ankara'da, kuzusu başta olmak üzere doğal besinleri ile dikkatleri üzerine çeken Gökçeada ürünleri için satış noktası açıldı. Gökçeada'da tarımsal işletmesi olan ve doğal ürünler üreten Girişimci Pakize Melek Bulut, doğal ürünleri Ankaralılarla buluşturmak için başkentte satış noktası açtı. Ankara Bahçelievler'de açtığı satış noktasında kendi ürettikleri ürünleri satmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bulut, "Gökçeada kuzusundan zeytinine, adanın tüm doğal ürünlerinin satıldığı işletmemize ilk günden beri yoğun talep var" dedi.

Gökçeada'da kendi tarımsal işletmesinden adanın markalaşmış ürünlerinin üretimini yapan Melek Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Gökçeada ilginç bir yer. Çok endemik bir yer. Özellikle Türkiye'de, hatta dünyada sulu tarımın yapılabildiği ve su sıkıntısı olmayan istisna adalardan bir tanesi. Bu da oradaki tarımsal çeşitliliği arttırıyor. Bugün baktığımızda Gökçeada Kuzusu, yapılan kampanya çalışmalarıyla büyük bir ivme kazandı, tanıtımları yapıldı ama Gökçeada'da coğrafi işaret başvurusu devam eden farklı ürünler de var. Zeytin, zeytinyağı, Gökçeada balı gibi. Gökçeada bu konuda çok zengin. Sadece Gökçeada ürünlerinin satıldığı bir mağaza açmak bile çok mümkün. Günümüzde, fabrikalaşmamış yerinde üretim çok önemli. Kendi üretimimizi yapabiliyor olmamız, üretime dönmemiz çok önemli. Yerli değerlerimizden olan Gökçeada Kuzusu'nun dijital pazarlamasını da biz yapıyoruz ve bunu yaparken özellikle Ankara'dan yoğun bir talep olduğunu gözlemledik. Talepler artınca bir kapı da Ankara'da açalım istedik. Bunun için de ilk satış noktamızı Ankara'da hayata geçirdik. Bu yıldan itibaren Gökçeada'daki tarımsal işletmemizde ürettiğimiz birçok müstahsil ürünü, Ankara'daki satış noktamızda da bulabilirsiniz"

"ADA KUZUSUNA YOĞUN İLGİ VAR"

Gökçeada ürünleri arasında bugünlerde yıldızı en çok parlayan ürünün Gökçeada Kuzusu olduğunu dile getiren Bulut, "2020 yılında Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Birliği'nin Gökçeada Kuzusu ile ilgili başlatmış olduğu kampanya ve coğrafi işaret başvurusu ile aslında bu ürüne karşı büyük bir talep olduğu gözlemlendi. İlk olarak dijital markalaşma ve dijital satış planlandı. Dijitalde ürüne yoğun bir talep vardı ve hatta bir dönem yok sattı. O dönemde görüldü ki Gökçeada Kuzusu gibi endemik, değerli ve özel bir ürünün Türkiye'nin her yerinden alıcısı var. Kuzu eti çok değerli bir et. Gökçeada Kuzusu da çok talep gören bir ürün. 12 ay boyuna merada, yarı yabanıl yetiştirilen Gökçeada Kuzusu'nun eti elbette ki daha farklı. Yapılan et analizlerinde de görüldü ki; etteki bakteriyel yük, diğer birçok etten daha düşük. Yağ, kas yapısı çok farklı, doğada ve tamamen Çanakkale'nin endemik yapısından beslendiği için eti çok lezzetli, çok sağlıklı ve premium bir et. Ankaralıları da bu premium et ile ve bununla birlikte oğlak eti, bal, zeytin, zeytinyağı gibi kendi çiftliğimde ürettiğim ürünler ile buluşturmak istedim" ifadelerine yer verdi.

"ANKARA, AKTARMA MERKEZİ OLACAK"

Gökçeada Kuzusu'na Türkiye'nin farklı illerinden talep olduğunu da anlatan Bulut, "Gökçeada Kuzusu'nun dijital pazarlamasında görüldü ki Niğde'den Kars'a, Trabzon'dan Iğdır'a kadar birçok ilden Gökçeada Kuzusu eti siparişi geliyor. Tabi eti Gökçeada'dan çıkartıp, Kars'a kadar ulaştırmak bizi zorlayan da bir durum. Bu anlamda da Ankara'daki fiziki satış noktası aslında bir aktarma merkezi de olacak. Gökçeada Kuzusu, online satışlara devam edecek ve tek noktadan ürünü sevk etmektense, doğu illerine olan tüm sevkiyatı Ankara'dan yapacak. Aslında burada şunu da görüyoruz; yeni dönemde yerine üretilen, doğru tarımsal ürünlerin üretilmesi, pazarlanması kadar nasıl pazarlandığı ve operasyonu da çok önemli. Buna bu süreçte bütün bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"OĞLAK ETİ YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Gökçeada kuzusunda internet satışlarının artarak devam ettiğinin altını çizen Bulut, "Bu dönemde oğlak eti yükselişe geçecek çünkü oğlak etinin ne yazık ki Türkiye'de bir satış noktası yok. 'Oğlak eti almaya geldim' diyerek ya da 'Oğlak eti yemeye geldim' diyerek girebileceğiniz bir mağaza, restoran yok. O yüzden Ankara'daki satış noktasının, oğlak etine de farklı bir alan açacağını düşünüyoruz. Bugünden sonra hem Ankaralılar, hem de internet satış noktalarından bir çok kişi Gökçeada Oğlağı'na doğrudan erişim sağlayabiliyor olacaklar" şeklinde konuştu.

"ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE MÜSTAHSİLİN İSMİ YAZACAK"

Bulut, yediği etin nereden geldiğini bilmenin tüketicinin hakkı olduğunu anlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, bundan sonraki süreçte etlerimizi müstahsil isimleriyle birlikte satmayı hedefliyoruz. Yani; eti alan kişi, etinin hangi üreticiden ve hangi işletmeden çıktığını bilecek. Bu tüketici için de büyük güven sağlayacaktır diye düşünüyoruz."