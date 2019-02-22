Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli
52 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine gerçekleşecek olan tüm feribot seferleri ve Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın için iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada
ilçesine gerçekleşecek olan tüm feribot seferleri ve Bozcaada
ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın için iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi
'nde yarın beklenilen fırtına nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattından Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli
'den ise saat 08.00'de feribot seferleri yapılacak. Diğer tüm seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise devam ediyor. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:04 Kaynak: DHA
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