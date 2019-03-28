Son Dakika Haberleri: Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

1 saat önce

KUZEY Ege'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılacak tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli, System.String[]
KUZEY  Ege'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılacak tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle  Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

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