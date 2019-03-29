Son Dakika Haberleri: Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

45 dakika önce

KUZEY Ege'deki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
KUZEY  Ege'deki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün feribot seferleri yapılamadı. Kuzey Ege'de devam eden fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin de fırtına nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise, şu an için normal olarak devam ediyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel
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