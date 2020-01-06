Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale- Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Bozcaada, Gökçeada, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da futbola fırtına arası
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Son Dakika Haberleri
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
01:06 Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:15:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]