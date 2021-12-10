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GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ - Son Dakika

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ

10.12.2021 09:19

KUZEY Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, lodos nedeniyle iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, lodos nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKKALE, (DHA)-

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ

Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'LODOS' ENGELİ - Son Dakika
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