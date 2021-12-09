Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılamayacak - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.