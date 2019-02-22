Son Dakika Haberleri: Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

36 dakika önce

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler ile Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler ile Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal olurken, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın (Cumartesi) Bozcaada- Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri yapılacağını, diğer tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu. Yetkililer, Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm seferlerin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:14 Kaynak: İHA

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel
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