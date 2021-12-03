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GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL - Son Dakika

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

03.12.2021 09:23
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferi ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan Gökçeada'dan saat 17.00, 22.00 ile Kabatepe'den saat 19.00 seferi ise gerçekleştirilecek.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL - Son Dakika


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