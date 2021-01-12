Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

12.01.2021 14:46

LAPSEKİ FERİBOT SEFELERİ DE DURDUÇanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi.

GELİBOLU-LAPSEKİ FERİBOT SEFELERİ DE DURDU

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu- Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi. Çanakkale'ye deniz ulaşımı şu an Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarından sağlanabiliyor.

Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında, 2 gündür feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kabatepe Limanı'ndan bekleyen TIR'lar kuyruk oluşturdu.

Feribot sırası bekleyen TIR sürücüsü Hilmi Altın, İstanbul'dan geldiğini söyleyerek, "Gökçeada'ya gideceğim. Bugün hava muhalefetinden dolayı burada kaldık. 'Bu akşam saat 19.00'da feribot seferi olacak' dediler ama büyük ihtimalle olmayacak gibi görünüyor. Deniz çok dalgalı" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Çanakkale, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Jesus'un Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor
15:18 Okan Buruk, Süper Lig'i değerlendiren Jorge Jesus'u yerden yere vurdu: Komik geliyor
15:06 Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun, aylarca yeşil sahalardan uzak kalacak
15:04 Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran sarmaş dolaş görüntülendi
15:04 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır
14:57 Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun aylarca sahalara adım atamayacak
14:55 Aşk dolu dizgin devam ediyor! Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile sarmaş dolaş görüntülendi
14:53 Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'Zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır
14:38 Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Alman basınında: Hiç kimse onun kadar çok sır bilmiyor
14:34 Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Alman basınında gündem oldu: Hiç kimse onun kadar çok sır bilmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 16:02:34. #1.13#
SON DAKİKA: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement