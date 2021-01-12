GELİBOLU-LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu- Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.Öte yandan Gelibolu iç limanda bağlı olan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle battı. Batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3) - Son Dakika