Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3) - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3)

12.01.2021 15:39
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3)

LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.

GELİBOLU-LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu- Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.Öte yandan Gelibolu iç limanda bağlı olan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle battı. Batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale),


Kaynak: DHA
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Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3) - Son Dakika

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