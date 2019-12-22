Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabetepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise, saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğaz hattında; Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına ve yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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