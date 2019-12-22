Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2) - Son Dakika

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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)
6 saat önce
GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDUÇanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU
Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.
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