Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2) - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

6 saat önce

GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDUÇanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2), System.String[]

GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU

Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.


Bozcaada, Gökçeada, Gelibolu, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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