Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

11.02.2021 09:40

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
10:18 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
10:21 Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen 32 yaşındaki takipçisine yanıt verdi: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
10:17 Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
10:11 Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi
10:07 Avrupa'ya gitme hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan
10:08 13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı
10:07 Listede Türkiye'nin hiçbir kenti yok! Dünyadaki 10 şehirden en yaşanılabilir olanı Viyana oldu
10:04 Son Dakika! 13 yıl sonra Türkiye ve Mısır arasında büyükelçi ataması
10:03 Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 10:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement