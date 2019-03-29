Son Dakika Haberleri: Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal

38 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi. 

Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu feribot seferleri ise yapılabiliyor. 

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:46 Kaynak: DHA

Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Güncel
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