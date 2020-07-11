Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot iskelesinde araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot iskelesinde araç kuyruğu oluşturdu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine tatile gidenler, feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine tatile gidenler, feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale'de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli feribot hatlarında, adalara tatile gitmek isteyen sürücüler yoğunluğa neden oluyor. Özellikle hafta sonu olması ve adaların bakir koylarındaki tertemiz denizinde yüzerek serinlemek ve Türk-Rum kültürüyle harmanlanmış mimari güzelliklerini yaşamak isteyenler Bozcaada ve Gökçeada'yı mesken ediniyor. Adalara deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması da talebe göre tarifeli ya da dolmuş usulü feribot seferleri düzenliyor.

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Geyikli- Bozcaada hattında sabahın erken saatlerinden itibaren araç yoğunluğu oluşması üzerine Gestaş firması bu hatta feribot seferlerini saatsiz olarak yapmaya başladı. Kabatepe-Gökçeada hattında ise seferler tarifeli olarak devam etti. Ancak Kabatepe'den Gökçeada'ya gitmek için feribot bekleyen sürücüler, araçlarıyla yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Her iki saatte bir seferin yapıldığı Gökçeada'ya gitmek için uzun süre kuyrukta bekleyen tatilciler, çam ormanlarının içinde oturup, yemek yiyerek vakit geçirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Gökçeaada'ya tatile geldiğini anlatan Hasan Gülgeç, "Gökçeada'ya gideceğim. Saat 14.50'de buradaydım. İlk defa gideceğim için bilemiyorum. Kuyruktakiler ile görüştüm, saat 17.00 seferine belki yetişebileceğimizi söylediler, ama saat 19.00 seferiyle kesin gidebileceğini eklediler. Allah'tan sandalyelerimiz ve yiyeceklerimiz var da piknik tarzında bekliyoruz burada herkesle beraber" dedi.


Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot iskelesinde araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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