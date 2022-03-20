Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

20.03.2022 16:14
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak - Son Dakika


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