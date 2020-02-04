Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabah yapılacak bazı seferler iptal edildi - Son Dakika

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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabah yapılacak bazı seferler iptal edildi
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.
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