Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
29.03.2021 18:49
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Buna göre Gökçeada- Kabatepe hattında, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri, Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
Son Dakika Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı