Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan sabah saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.