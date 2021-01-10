Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

10.01.2021 16:28

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın ki tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın ki tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda ise, şuan için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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