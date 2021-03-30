Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
30.03.2021 18:41
ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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