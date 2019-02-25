Gökçeada ve Yenice'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerindeki okullar kar yağışı sebebiyle tatil edildi.
Çanakkale
'nin Gökçeada
ve Yenice
ilçelerindeki okullar kar yağışı sebebiyle tatil edildi.
Gökçeada ve Yenice ilçelerinde kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın (salı) eğitim ve öğretime ara verildi. Gökçeada ve Yenice kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen kar yağışı ve sonrasında aşırı buzlanmadan dolayı 26 Şubat 2019 günü ilçemiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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