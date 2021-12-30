GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.