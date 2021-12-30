Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal (2) - Son Dakika

BOZCAADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada; yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.Öte yandan Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.