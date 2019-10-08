Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.
Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu. - ÇANAKKALE
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