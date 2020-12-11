Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika

KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada; Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.Kabatepe- Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 16.00, Kabatepe'den ise saat 18.00 seferleri yapılacak.