Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi. Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------

Çanakkale Boğazı ve sefer yağan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,